Prévu le 5 avril prochain à l’arène nationale, le 3ème face to face entre Siteu et Papa Sow aura lieu le 7 mars prochain sur la 2stv. Les deux lutteurs auront l’occasion de revenir sur leur duel et surtout revenir sur les incidents qui se sont déroulés lors de leur dernier face à face à Marius Ndiaye.