4 PHOTOS - BALLA GAYE 2 EN MODE CAMERAMAN

Balla Gaye 2 est désormais coach de l’école de lutte Balla Gaye. Pensionnaire et leader de cette écurie, il s’entraîne tout en jouant aussi son rôle de superviseur et technicien. En pleine complicité avec ses poulains, le Lion de Guédiawaye passe souvent son temps à communiquer ou faire des contacts avec ses ouailles. À la fin des séances d’entraînement, la presse qui était venue pour l’interroger s’est retournée vers ses poulains. Et Balla Gaye 2 a demandé au caméraman d’un site de le laisser le soin de filmer. Un fait qui prouve encore la grandeur et la gentillesse de l’ancien Roi des arènes.

Lutte TV