[ ACTUALITÉS ] FRANC / BÉBÉ SALOUM , CE DIMANCHE " GARDER OU STOPPER UNE INVINCIBILITÉ

En termes d’envergure et au vu du statut des deux adversaires du combat leader , l’on peut dire , que c’est le plus grand choc depuis l’ouverture de la présente saison . Et tout va tourner autour de l’invincibilité . En effet , si Franc a remporté tous ses huit combats et aura à cœur d’enregistrer une neuvième victoire de rang . Bébé Saloum , lui ne cracherait pas sur l’opportunité d’être le lutteur à avoir mis fin à cette invincibilité . Et tous les ingrédients sont réunis pour que les amateurs assistent à un combat très disputé .



RECORD