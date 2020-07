[ Actualité ] ​COMBAT EXPLOSIF CONTRE QUENCH : Double Moteur ( PALMARÈS ) vise une 10ème victoire

En six ans de présence dans l'arène, Double Moteur est en train de tracer son chemin qui mène vers la cour des espoirs confirmés. Et pour y accéder, ça doit inéluctablement passer par une victoire avec la manière contre Quench. Pour ce grand test, la Panthère de Reubeuss sait qu'il joue gros. Avec neuf victoires à son actif, Double Moteur présente un palmarès plus qu'élogieux.

Sa carrière a démarré le 18 mai 2Q14 contre Bébé Bismi. Et en six ans, la Panthère n'a concédé qu'une seule petite défaite contre Mame Balla 2, le 8 juillet 2018. Après ce revers, il a bien rectifié le tir en acérant ses griffes pointues contre Narou Sogas le 3 février 2019, puis face à Feugueuleu le 7 juillet 2019. Deux victoires de rang qu'il devra confirmer contre Quench. S'il parvient à infliger une défaite à son adversaire, il remportera le dixième succès de sa carrière. Mais ça ne sera point une promenade de santé puisque le pensionnaire de Lansar, après avoir été contraint par Diène Kaïré au nul, voudra se rectifier et se racheter. On aura donc droit à une très alléchante affiche qui vaudra le déplacement. Les amateurs vont ainsi se délecter de ce beau duel.

Double Moteur réussira-t-il à engranger une 10ème victoire ? Quench renouera-t-il avec la victoire ? Beaucoup de questions qui n'ont pas encore de réponse. Les férus de la lutte devront prendre leur mal en patience.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4342 du 14 juillet 2020



Palmarès Double Moteur

9 victoires

Bébé Bismi (le 18 mai 2014}, Lamsette (le 7 décembre 2014), Boy Tine (le 15 mars 2015), Zé (le 31 mai 2015) Dieuf Dieul (le 31 Janvier 2016) , Boy Niang 2 (le 15 mai 2016), Alioune Sèye Jr (le 29 avril 2017), Narou Sogas (le 3 février 2019), Feugueuleu (7 juillet 2019)

1 défaite

Mame Balla 2 (le 8 juillet 2018)