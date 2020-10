[ Actualité ] ​CONSULTATIONS : EQUIPE DIRIGEANTE DU CNG Matar Bâ consulte Tyson, Doudou Diagne Diécko, Ngagne Diagne...

Le secrétaire général du ministre des Sports, Paul Dione, le Directeur des Activités physiques et sportives (DAPS), Mamadou Fall, le Directeur de Cabinet du ministre des Sports, Ibrahima Ndao, étaient présents aux différentes audiences. Il est vrai que le choix des hommes, devant diriger la lutte, est quelque peu délicat.



Mais le ministre des Sports sait comment y aller, pour proposer aux adeptes de ce sport de bons dirigeants. Ceux-là même qui sont capables de remplir leur mission de la façon la plus républicaine possible. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Matar Bâ refuse de jacasser sur le futur remplaçant d'Alioune Sarr.



Noms des futurs dirigeants secrets



Lors de l'audience que le maire de Fatick a accordée à l'ancien lutteur, Mouhamed Ndao Tyson, au président de l'Amicale des Amateurs de Lutte et toutes Disciplines Assimilées (AMALDA), Doudou Diagne Diécko, aux chroniqueurs de lutte Ngagne Diagne et El Hadji Papa Dieng, les discussions ont porté sur le développement du sport en général, mais surtout sur les nouvelles orientations stratégiques de la lutte.



Il est certain qu'avant d'être reçus par le chef suprême du sport sénégalais, une impatience grondait en Tyson, Doudou Diagne Diagne, El Hadj Papa Dieng et Ngagne Diagne.

Tous ces acteurs, qui ont été reçus en audience par le ministre des Sports, étaient en tenues de cérémonie.

Ces personnalités convoquées par l'autorité suprême du sport sénégalais aiment la lutte et la connaissent jusqu'aux tripes.

Au cours des audiences, nous confie une source ministérielle, une lueur éclairait leurs visages. Les échanges étaient très courtois et fraternels.



Pape Abdou Fall, Tapha Guèye reçus ce mardi

Selon nos informations, Matar Bâ n'a jusque-là pas révélé à ses invités la future équipe dirigeante de la lutte. Il leur a signifié qu'il est le seul habilité à nommer et qu'il communiquera là-dessus le moment opportun. Donc, le suspense reste encore le roi dans les débats à propos du futur président du CNG et. de ses collaborateurs.

Ce mardi, d'autres responsables de l'arène, tels que Pape Abdou Fall, Tapha Guèye, entre autres, seront reçus par Matar Bâ avec même ordre du jour.



Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb 4428 du 27 octobre 2020