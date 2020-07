[ Actualité ] ​GARGA MBOSSÉ / SA THIÈS MONTÉ : Leewtoo décroche un bouillant derby

On n'avait pas vu venir Pape Thialis Faye. Il surprend le petit monde de la lutte avec un retour fracassant. La preuve : en marge de la cérémonie d'officialisation du combat Tapha Tine / Boy Niang 2, hier dimanche, chez lui, à Sacré-Cœur, la structure Leewtoo Productions a monté le combat tant attendu et agité entre Sa Thiès et Garga Mbossé.

Le président du Regroupement des managers, Bassirou Babou, représentant des deux futurs rivaux, affirme : «Lorsque je venais ici pour les besoins de l'officialisation de l'affiche Boy Niang 2 contre Tapha Tine, je ne savais pas que Pape Thialis Faye allait démarcher le duel de mes deux champions. C'est donc un beau cadeau. J'ai discuté avec le promoteur pour le compte de Sa Thiès et de Garga Mbossé, nous sommes tombés d'accord sur le cachet de mes deux poulains. Il a promis de me verser leurs avances dans la semaine. Je vais patienter. Du coup, j'ai fermé les négociations avec les autres promoteurs qui avaient émis le désir de ficeler le combat. Retenez que le combat est scellé».

Sa Thiès a courbé l'échine devant Boy Niang 2 le 13 mars 2018. Il tentera de se relancer contre Garga Mbossé, qui a pris le meilleur sur Moussa Ndoye de l'école Ablaye Diène de Yarakh, le 28 avril 2019, au stadium Iba Mar Diop de Dakar.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4347 du 20 juillet 2020