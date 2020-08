[ Actualité ] ​MODOU ANTA ET AMBULANCE ENCORE ZAPPÉS Qui pour sauver les champions de Thiès ?

À Dakar, l'on ne prie presque plus pour trouver un combat. Le seul gros souci des champions, c'est comment «terrasser» le coronavirus pour que, dès novembre, les portes de l'arène soient ouvertes et que les combats déjà scellés soient organisés.



Imbattables chez eux à Thiès

Du côté de Thiès, la situation est très angoissante. Presque tous les lutteurs de la capitale du rail sont sans combat. Pis, les leaders thiessois tels que Modou Anta de Thiès Mbollo et Ambulance de l'écurie Beugue Sa Wadiour sont encore laissés à quai. Ils s'entraînent sans trop espérer trouver un combat.

Les fans de Modou Anta et Ambulance de même que l'association And Taxawu-Lamb Thiès dirigée par Ismaïla Mbow ne comprennent pas pourquoi leurs champions ne sont pas encore enrôlés par les producteurs de spectacle de lutte.



Plaidoyer de Djily Wade

«Aucun lutteur d'ailleurs n'est parvenu à battre Ambulance et Modou Lô chez eux, à Thiès. J'ai vu que ces champions sont oubliés. À chaque fois qu'ils ont un combat à Dakar, ils mobilisent des foules, mettent de l'ambiance. Donc, ils ont voix au chapitre. Je lance un appel aux promoteurs pour qu'ils puissent trouver très vite un combat à ces champions de Thiès», argumente Djily Wade, coordonnateur de l'école Mor Fadam et conseiller de l'association And Taxawu-lamb Thiès.

