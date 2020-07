[ Actualité ] ​Siteu, seul ténor sans revanche : 15 COMBATS, 15 LUTTEURS DIFFÉRENTS

Comme il est de rigueur dans une discipline comme le football, on entend souvent parler de phases aller et retour dans le milieu de la lutte. Il est très fréquent en effet, de voir un lutteur en découdre avec un autre, deux, trois, voire plusieurs fois. Une logique dans laquelle ne semble pas s'inscrire, pour le moment du moins, Siteu. Le Phénomène de Lansar est le seul, parmi les lutteurs d'envergure, à n'avoir pas croisé un lutteur deux fois, bien qu'ayant déjà disputé quinze combats. Il est alors dans sa phase aller. Lors de ses quinze combats, le poulain de Max Mbargane a croisé quinze lutteurs différents que sont Mbaye 20 ans, Bébé Eumeu, Zoss 3, Nakha Nakha, Frazier, Rouge Bordeaux, Narou Sogas, Malaw Séras, Mame Balla 2, Pape Mor Lô, Zarco, Zoss, Boy Sèye, Sa Thiès et Gouye Gui.

Et il ne faut pas compter sur sa prochaine sortie pour mettre fin à cette «règle». Car le coéquipier de Mama Lamine va se frotter à Papa Sow, un autre lutteur qu'il va croiser pour la première fois.

C'est dire que Siteu doit se préparer car plusieurs lutteurs qu'il a battus voudront prendre leur revanche. Tout comme il aura certainement à cœur de remettre les pendules à l'heure, par rapport aux quatre lutteurs qui l'ont déjà battu.

Abou NDOUR

RECORD n° 0770 du 18 juillet 2020





Palmarès Siteu

11 victoires

Mbaye 20 ans (Bargny : 25 décembre 2009), Bébé Eumeu (Falaye Baldé : 23 janvier 2010), Zoss 3 (Centre Jacques Chirac : 7 novembre 2010) , Nakha Nakha (Raam Dane : 27 février 2011), Frazier (Force One : 29 mai 2011), Rouge Bordeaux (Mansour Mbaye : 30 juillet 2011), Narou Sogas (Xam Sa Cosaan : 25 juin 2012), Malaw Séras (Falaye Baldé : 16 février 2013), Pape Mor Lô (Sakku Xam Xam) : 4 avril 2014), Zarco (Grand Yoff Mbollo : 12 juin 2015), Zoss (Door Dooraat : 4 avril 2017)

4 défaites

Mame Balla (Balla Gaye : 15 mai 2010), Boy Sèye (Boy Sèye : 23 juin 2013), Sa Thiès (Double Less : 30 juillet 2016), Gouye Gui (Mor Fadam : 29 avril 2018)