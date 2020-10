[ Actualité ] ​ULTIME RÉUNION HEBDOMADAIRE Le CNG a fait ses adieux, hier

Après de longs mois sans tenir de réunion hebdomadaire, le Bureau du Comité national de Gestion (CNG) de la lutte, a tenu hier lundi, ce qu'on peut appeler, leur ultime réunion hebdomadaire, depuis 26 ans. Le Bureau de l'instance faîtière de gestion de la lutte s'est retrouvé, hier lundi, dans leurs locaux sis au stade Léopold Sédar Senghor. L'objectif de la rencontre : c'était d'évoquer leur fin du mandat, ce 31 octobre 2020. Ils se réunissent habituellement tous les lundis.

Mais, hier lundi, c'était le dernier lundi de la fin de leur dernier mandat de deux ans (2018-2020).

Le CNG sait maintenant qu'il ne va pas être reconduit. Donc, le climat était très spécial. Le président Alioune Sarr et ses amis ont abordé leur long compagnonnage. Ils ont évoqué la saison 2019-2020, pour quelque peu tirer le bilan.

Dans les différentes interventions, il a été surtout question de leur long compagnonnage émaillé par des hauts et des bas. Mais les dirigeants de la lutte se considèrent comme étant des soldats qui ont

Consciencieusement accompli leur mission.

Dans les différents discours, selon nos sources, il y a eu trop d'émotions. La prise de parole de Dr Alioune Sarr a été quasiment le moment le plus polarisant dans la salle de réunion du CNG. Dans une voix chargée de chagrin, mais aussi dans un discours stoïque et plein de piété, Alioune Sarr a quand même remercié ses compagnons de guerre.

On peut dire que les discours tenus dans leur globalité étaient des propos d'adieux.