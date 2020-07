[ Actualité ] ​YÉKINI JR TACLE LE ROI DU SIMPI «Convaincu que Gouye-Gui a peur de moi»

«Ce dont je suis convaincu, c'est que Gouye-Gui a peur de moi. Il évite, par tous les moyens, de parler de moi. Chaque fois qu'on l'interviewe et qu'on lui parle de moi, il trouve le moyen de m'ignorer royalement. Quand nous nous sommes croisés un jour, je lui ai fait savoir qu'il était le lutteur préféré de mon père. Et j'ai continué pour lui demander pourquoi il n'acceptait pas de me prendre. Alors, il a juste souri et est reparti. Je le salue au passage. Il est un grand champion. S'il n'avait pas peur de moi, il aurait accepté de m'affronter depuis très longtemps», a fait savoir un Yékini Jr, très zen, au micro de Malick Thiandoum et de Ngagne Diagne, lundi soir. Dernier vainqueur de Siteu (29 avril 2018), Gouye-Gui reste quand même sur deux saisons blanches de suite. Et, Yékini Jr qui a croisé Tapha Tine à l'occasion de son dernier combat, pourrait effectivement être un adversaire désigné pour le fils de Thiénaba lors de sa prochaine sortie.

«Soif du fondé de Boy Niang 2»

«Boy Niang 2 a dit détenir son verre de fondé qu'il distribue à gauche et à droite. Qu'il sache que je ne demande ni plus ni moins que de goûter à son fameux fondé. J'en ai même soif». Ce clin d'œil au fils de De Gaulle prouve aussi que le leader de Door Waar est prêt à casser du sucre sur la tête du Pikinois.

