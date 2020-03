[ Actualité ] 9 COMBATS , 9 VICTOIRES FRANC FAIT MIEUX QUE BALLA , EUMEU ....

Ce que pensaint beaucoup d'observateurs avertis de la lutte , à savoir que Franc avait un léger avantage sur Bébé Saloum , s'est effectivement confirmé . En réalité , il n'y a pas eu combat , dimanche dernier . Les forces n'étaient pas égales . Aussi , les hésitations de l'adversaire n'ont pas pesé face à la compétitivité de Franc . Et il a fallu une seule prise à ce dernier pour imposer sa force physique au leader de l'écurie Djimbory , portant ainsi à neuf le nombre de victoires de Franc . En neuf combats successifs . C'est dire que le pensionnaire de Parcelles Mbollo a réussi là ou plusieurs ténors de la lutte ont échoué .



En effet , Balla Gaye n'avait enchainé que six victoires avant de perdre son septième , le 12 mars 2006 , contre Issa Pouye . Eumeu Sène avait perdu son tout premier combat , le 19 mars 1998 , contre Mbodji Diagne . Quant à Bombardier , il avait aligné cinq victoires avant de perdre son sixième combat , contre Tyson 2 , le 19 juillet 1998 . Seuls Yékini et Modou Lô ont fait , jusqu'ici mieux que Franc , avec respectivement dix-neuf et quinze combats sans la moindre défaite . Comme quoi , cette performance de Franc vaut son pesant d'or .



RECORD