[ Actualité ] ABLAYE DIOP, PRÉSIDENT DES PROMOTEURS SANS FRAPPE «Une association pour éviter les malentendus»

«Entre autres raisons, nous avons mis en place une association des promoteurs de lutte sans frappe pour éviter bien des malentendus entre nous. Par exemple, deux promoteurs d'une même association ne peuvent organiser le même jour. Mais, il faut que le CNG nous prête une oreille attentive. Ce que je veux, c'est qu'on fasse tout pour redonner à la lutte sans frappe ses lettres de noblesse. Cette discipline est partie intégrante de la lutte. On ne doit pas nous aligner sur la lutte avec frappe, les réalités et le contexte n'étant pas les mêmes», confie Ablaye Diop. Qui s'ouvre au monde de la lutte sans frappe dans son ensemble. «Je vais consulter le bureau et on va voir toutes les composantes de la lutte sans frappe pour les consulter. On va recueillir leurs idées et tenter de les mettre en œuvre. Nous sommes ouverts à toutes les propositions».

Par rapport au nerf de la guerre, le nouveau président explique qu'il y a des projets pour renflouer quelque peu les caisses. «Nous avons démarré les ventes des cartes de membres, à 10.000 francs l'unité. On n'exclut pas des manifestations pour avoir des rentrées d'argent Nous ne sommes pas motivés par des intérêts personnels. Aucun soutien et aucune idée ne seront de trop pour faire avancer la structure. Je n'ai besoin du seul sou venant de l'association», explique-t-il.

Abou NDOUR

RECORD n° 0761 du 8 juillet 2020







Condoléances de Parcelles Mbollo à Jules Baldé

Suite au rappel à Dieu de Jules Baldé Jr, samedi dernier, après une maladie de plusieurs mois, Père Sagne présente ses condoléances â Jules Baldé et à la famille du défunt, en son nom propre et en celui de l'ensemble de l'écurie Parcelles Mbollo.