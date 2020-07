[ Actualité ] ALADJI MBAYE / KETCHUP Sénégal Entertainment décroche la revanche

La structure World Wrestling Root (WWR) de la 2STV et Mbor Productions de Birame Gningue avaient organisé, le dimanche 5 janvier 2014, l'opposition entre Garga Mbossé (Door Doraat) et Lac Rose (Fass). En lever de rideau de cet affrontement qui a eu lieu au stade Demba Diop, Aladji Mbaye (Falaye Baldé) avait battu Boucher (Mor Fadam) après un duel très palpitant.

La nouvelle structure de la TFM, Sénégal Entertainment Groupe qui négociait cette revanche depuis quelques jours, l'a finalement matérialisée. «Je viens de ficeler le combat entre Aladji Mbaye et Boucher ou Ketchup», nous a informés, hier, Mawo Cissé, coordonnateur de Sénégal Entertainment.

Cette revanche aura donc lieu six ans après. Boucher n'a plus combattu depuis qu'il a perdu contre Aladji Mbaye. Celui-ci, pote et coéquipier d'Ama Baldé, continuait de compétir. Mais il sort d'une défaite face à Adama Diouf de Mame Mindis, le 13 juillet 2019, en marge du combat Lac 2 / Boy Niang 2, à l'arène nationale.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4341 du 13 juillet 2020