[ Actualité ] ALIOUNE SARR LAISSE DANS LES CAISSES DU CNG Des millions, trophées, chaises, tapis, un véhicule

Passation de services devant Alioune Sarr, Bira Sène, Gaston Mbengue...

«La passation de services s'est très bien passée. Ça s'est passé entre le président sortant Alioune Sarr et le président entrant Bira Sène. Les deux trésoriers étaient également de la partie. On pouvait aussi noter la présence de Meïssa Ndiaye, 1er vice-président chargé de la lutte traditionnelle avec frappe, Gaston Mbengue en tant que conseiller et Ndiamé Diop, le directeur administratif ».

Nouveau siège du CNG à l'arène nationale

Ils ont terminé vers les coups de 12 heures. Le job a commencé puisqu'après la passation de services, la nouvelle équipe du CNG du président Bira Sène s'est rendue à l'arène nationale pour voir leurs nouveaux locaux mis à leur disposition par Matar Bâ afin que, dès mercredi, ils puissent tenir leur première réunion hebdomadaire qui sera dirigée par Bira Sène.

Il n'y a pas d'ordre du jour établi pour la prochaine réunion, mais ça devrait être normalement une prise de contact avec le nouveau président Bira Sène, déclinaison du plan-programme, établissement de la feuille de route.

Zéro franc de dette pour l'ancienne équipe du CNG

«L'ancienne équipe du CNG a laissé beaucoup d'argent dans les caisses. Ils ont laissé une importante somme de solde positif très intéressant qui permettra au nouveau bureau du CNG de démarrer tranquillement ses activités. Je ne peux pas vous dire le montant exact mais retenez qu'ils ont laissé des millions dans les caisses. Ils n'ont contracté aucune dette, zéro franc de dette. Ils ont laissé aussi un bon patrimoine pour la nouvelle équipe constitué d'un véhicule, des chaises, des tables, des trophées, des tapis, des tenues de sport pour la lutte olympique», informe notre source. Un véritable trésor de guerre que l'ancienne équipe a laissé entre les mains du président Bira Sène qui sera attendu sur beaucoup de dossiers afin de booster la lutte.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4445 du 17 novembre 2020







INFOS EN BREF



Bombardier chez le défunt Balla Gaye 1

Bombardier va en découdre avec Balla Gaye 2 lors de sa prochaine sortie. Malgré cela, le B52 de Mbour a fait le déplacement chez Balla Gaye 1 qui est le coach de son adversaire Balla Gaye 2 et qui est décédé dimanche dernier, pour présenter ses condoléances à la famille éplorée, mais aussi à son futur rival. Un geste bien apprécié par les acteurs de la lutte.



Décès de Pape Dia : un an déjà

Le grand frère et manager de Bombardier est décédé le dimanche 17 novembre 2019, dans un hôpital de Thiès. Ce mardi 17 novembre 2020, la famille Dia de Mbour célèbre l'an 1 de la disparition de Pape Dia. Le décès de ce dernier, a été aussi un très grand deuil, dans l'arène. Sunu Lamb saisit l'occasion pour encore prier pour le repos de son âme.