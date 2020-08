[ Actualité ] APRÈS UNE SAISON DE DÉBUTANT Pape Thialis Faye Va-t-il Faire Mieux ?

Après un baptême de feu mi-figue mi-raisin lors de la Saison 2018-2019, le promoteur Pape

Thialis Faye est revenu dans l'arène pour des combats chocs et explosifs. Après la pandémie de Covid-19, le patron de Leewtoo Productions veut organiser les combats Tapha Tine de Baol Mbollo / Boy Niang 2 de Pikine, Garga Mbossé de Door Dooraat / Sa Thiès de l'école de lutte Double Less...

Après l'apprentissage, la confirmation

Avec ces affiches intéressantes. Pape Thialis opère un retour tonitruant. Il avait observé deux ans d'absence. Cette disparition soudaine était interprétée de plusieurs manières : banqueroute, manque de disponibilité, faillite etc. Le promoteur balaie d'un revers de main toutes ces supputations. Le bilan de sa première saison dans l'arène n'était pas trop mal. Il avait organisé des combats Tapha Tine face à Yékini Jr, Amanekh contre Boy Baol, Abdou Diouf face à Forza, Boy Niang contre Sa Thiès, Eumeu Sène face à Bombardier suite à l'échec du promoteur Assane Ndiaye. Sans oublier Diène Kaïré face à Marley lors de sa première journée de lancement et Modou Anta devant Baye Mandione. Ce promoteur avait sauvé cette saison.

Pape Thialis Faye a suffisamment pris de recul pour sauter dans la bonne direction. Il devrait avoir acquis de l'expérience pour réussir ses futurs événements.

Boubacar NIANG

Sunu Lamb n° 4357 du 3 août 2020