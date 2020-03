[ Actualité ] ARRÊTÉ DEPUIS LE 19 DÉCEMBRE DERNIER Luc Niçolaï boucle 100 jours en taule

Le promoteur de lutte Luc Nicolaï vient de boucler 100 pre­miers jours de détention à la prison de Saint-Louis. Mis aux arrêts suite à un mandat de la Cour d'appel de Saint-Louis datant du 24 novembre 2017, dans l'affaire de drogue de Lamentin Beach, Luc Nicolaï a été arrêté le 19 décembre der­nier à Mbour. Une arrestation qui s'est produite pratique­ment au lendemain de l'officia­lisation de son combat royal, Modou Lô des Parcelles Assai­nies contre Ama Baldé de Pikine. Le camp de Ama Baldé avait perçu un reliquat d'avance de 25 millions sur un sac au vu et au su de tout le monde. De source judiciaire, son interpellation par la Bri­gade de recherche de la Gen­darmerie de Thiès a un rapport direct avec l'argent qu'il a donné à Ama Baldé. L'empri­sonnement de Luc Nicolaï a mis un coup de frein au com­bat royal. Modou Lô estime qu'il n'a pas encore perçu son avance. Ama Baldé dispose d'un contrat avec Luc Nicolaï & Co jusqu'au 26 juillet prochain. La détention de Luc Nicolaï pour purger sa condamnation de cinq ans, dont un an avec sursis, met dans une situation de blocage total le combat royal. Seule la liberté du bail­leur peut décanter le blocus et sauver cette confrontation.

Les férus de lutte croisent les doigts pour que Luc Nicolaï soit élargi de prison. L'arène ne peut pas fermer ses portes sans un combat royal. C'est ce qui risque d'arriver si la justice le maintient à la Maison d'arrêt de Saint-Louis.



SUNULAMB