[ Actualité ] AVANCES SUR CACHET EN POCHE AMA / MOD ’ LÔ FIXÉ AU 26 JUILLET

S'il avait obtenu un accord avec Modou Lô, depuis le mois d'octobre, Luc Nicolaï s'est heurté au refus d'Ama Baldé qui a jugé insuffisants les 80 millions proposés. Mais l'étau s'est desserré hier, dans les lo­caux du cabinet de Me Babou- car Cissé, avocat du promoteur de la Petite Côte. Représentant son frère, Jules Baldé a empoché l'avance de Domou Pikine. Gardant jalou­sement son sachet d'argent, Jules Baldé est resté hermé­tique, ne pipant mot. Il a d'ail­leurs laissé la parole à Ibou Faye. En effet, les représen­tants d'Ama Baldé ont lu et ap­prouvé le contrat. Mieux, ils ont signé la partie les concer­nant. Il ne reste que la signa­ture d'Ama Baldé qui doit le faire cette nuit. D'ailleurs, Mbaye Diagne, en compagnie de Bassirou Babou, de Mbaye Diallo et de Jules Baldé, est parti retrouver le fils de Falaye Baldé pour qu'il signe la partie qui lui est réservée. C'est dés­ormais officiel, le combat Mod'Lô / Ama Baldé est ficelé par Luc Nicolaï. Les amateurs peuvent se frotter les mains.



Le 26 juillet, date du combat royal ?

Le prochain combat royal est pressenti pour avoir lieu le di­manche 26 juillet 2020. C'est en tout cas la date choisie par Luc Nicolaï pour offrir aux amateurs ce succulent combat royal. Pour officialiser définiti­vement cette date, il faudra régulariser le combat au CNG.

. En tout cas, Mod'Lô et Ama Baldé auront au minimum 6 mois pour bien affûter leurs armes et offrir un chaud spec­tacle aux amateurs. Devenu Roi des arènes le 28 juillet passé, Xaragne remettra son titre en jeu quasiment une année après l'avoir conquis. Il aura pour mission d'éviter-le même sort qu'Eumeu Sène qui avait gagné la couronne le 28 juillet 2018 avant de le perdre le 28 juillet 2019. Quant à Ama Baldé, il a pour mission de venger son grand frère Eumeu Sène et ramener la couronne à Pikine.



Papa Mamadou Mboup

sunu lamb