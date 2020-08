[ Actualité ] BALLA GAYE 2, GOUYE GUI, ABDOU DIOUF, SA THIÈS Les VIP de Guédiawaye vers une saison de tous les dangers

Les grands noms ou VIP de Guédiawaye vont vers une saison 2020-2021 de feu. À l'exception (pour le moment) de Lac 2, tous les ténors de ce grand quartier de la banlieue dakaroise vont vers des combats très importants mais aussi de tous les dangers.

Leader charismatique de Guédiawaye, Balla Gaye 2 va vers un combat revanche contre Gris Bordeaux. Les deux combattants se sont affrontés, le samedi 31 mars 2018. Le Lion de Guédiawaye avait pris le meilleur sur le 3ème Tigre de Fass, par décision arbitrale (par avertissements). Gaston Mbengue a monté le remake pour le compte de la saison 2020-2021. Le fils de Double Less tentera d'obtenir cette fois-ci une victoire claire et nette. Ce que Gris Bordeaux, leader de Fass, n'est pas près de lui faciliter. L'enfant chéri de Thicky (village de Thiès) sait qu'il n'aura plus d'excuse s'il mord encore la poussière devant l'ancien Roi des arènes de Guédiawaye. En cas de revers, Gris Bordeaux va s'enfoncer davantage dans le trou.

Sa Thiès, deuxième héritier de Double Less, doit croiser la route de Garga Mbossé. Même si les deux athlètes attendent encore les avances, l'on est quasi sûr que c'est un combat qui est bien dans la poche de Pape Thialis Faye, boss de Leewtoo Productions. Sa Thiès, terrassé par Boy Niang 2 le 11 mars 2018, tentera de vaincre pour se relancer dans la course. Mais qu'il sache dès à présent que le Cactus de Door Dooraat est prêt à tout pour le battre.

Garga Mbossé veut accéder, lui aussi, à la cour des grands. Cela doit passer par une belle victoire face à Sa Thiès. Et le nouveau patron de l'écurie Door Dooraat travaille comme un vieux diable pour tirer son épingle du jeu.

Le combat qui peut faire trembler tout Guédiawaye, c'est celui de Reug Reug contre Gouye Gui. Celui-ci va vers un combat avec le statut de challenger. Le Roi du Simpi a dominé de grands noms de la lutte : Ness, Bazooka, Zarco, Zoss... Mais il ne part pas avec la faveur des pronostics face à la Foudre de Thiaroye. L'enfant chéri de Thiénaba est attendu pour créer la surprise face à Reug Reug.

Concernant Abdou Diouf, c'est un combattant qui est capable du meilleur comme du pire. Contre Gris 2, qu'il doit affronter la saison prochaine, le Géant du Walo ne doit pas encore trébucher après sa cuisante défaite face à Forza de Fass, en 2018.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4366 du 13 août 2020