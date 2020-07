[ Actualité ] BALLA-GRIS BORDEAUX ET EUMEU-BOMBARDIER Tapha Tine perd 4 adversaires de choix

La matérialisation des combats Balla Gaye 2-Gris Bordeaux et Eumeu Sène-Bombardier est une très mauvaise information pour Tapha Tine. Qui perd ainsi quatre des cinq adversaires qu'il s'était fixés.

«Les amateurs qui réclament mon combat pour la saison prochaine savent très bien de quoi ils parlent. Je vais aller droit au but en citant mes potentiels adversaires. Qui se reconnaissent très bien d'ailleurs. Mon premier adversaire n'est autre qu'Eumeu Sène. Mon deuxième, par ordre, est Lac 2. En troisième position vient Gris Bordeaux. Plus que tout autre, ils savent que ce sont des duels inévitables pour la saison prochaine. Il y a de ces combats qui sont incontournables. Eumeu Sène, Lac 2 et Gris Bordeaux ne peuvent m'échapper», disait récemment Tapha Tine, dans nos colonnes. Sur la même lancée, le Géant du Baol n'écartait pas des duels contre Balla Gaye 2 et Bombardier. Malheureusement pour lui, il a encore été ignoré dans les combinaisons des VIP. Balla Gaye 2-Gris Bordeaux et Eumeu Sène-Bombardier ont beau ne pas enchanter les amateurs, ils sont quand même scellés par Gaston Mbengue. C'est dire que Takh Ci Rip vient ainsi de perdre quatre des cinq adversaires qu'il avait ciblés.



Lac 2, Boy Niang, Reug Reug et Sa Thiès possibles

Voilà comment, parmi les cinq lutteurs ciblés, il ne reste plus à Tapha Tine que Lac 2. Or, ce dernier semble oublié par les promoteurs qui ne font pas de lui leur priorité. Le Diato de Guédiawaye ne fait pas courir les organisateurs de combats. Aussi, nombreux sont ceux qui estiment qu'un duel entre Tapha Tine et Lac 2 n'enchante pas tellement. Pour plusieurs raisons. Dès lors, pour maintenir la compétition et l'ambition de retrouver les autres VIP, le leader de l'écurie Baol Mbollo pourrait se tourner vers Boy Niang 2 qui vient de rater Balla Gaye 2. Enfin, il pourrait hériter de jeunes champions comme Reug Reug ou Sa Thiès. D'ailleurs, Gaston Mbengue, qui a certainement flairé le coup, est toujours sur le combat Tapha Tine-Reug Reug. Bien que le coach du premier nommé, Mbaye Gningue, ait déclaré dans Sunu Lamb qu'ils ne vont pas affronter l'Extraterrestre «même avec un cachet de 100 millions», ils pourraient reconsidérer leur position.

Abou NDOUR

RECORD n° 0757 du 3 juillet 2020