[ Actualité ] BALLA / GRIS, EUMEU / BOMBARDIER : Gaston organise deux super ndajé, ce Jeudi

Qui doutait que Gaston Mbengue était réellement venu en sauveur ? Le Don King en a fait la promesse. Eh bien, il l'a tenue. Ainsi, le boss de Gaston Productions nous a annoncé, hier mercredi, les premiers face-à-face entre les quatre VIP.

«Je vais organiser une petite cérémonie de remise des avances aux quatre lutteurs que j'ai engagés. Je parle de Gris Bordeaux et son adversaire Balla Gaye 2 ainsi que Eumeu Sène et son rival Bombardier. Celui-ci est en France. Mais il sera représenté par son manager, Max Mbargane», informe le doyen des promoteurs, très ému par son retour.



Balla Gaye 2 et Eumeu Sène vont signer chacun deux combats

Gaston Mbengue ne compte pas abandonner deux de ses lutteurs : Balla Gaye 2 et Eumeu Sène. «Balla Gaye 2 aura deux avances avec moi. Il va d'abord affronter Gris Bordeaux, Après ce combat, il pourra en découdre avec Boy Niang 2 qui pourrait se rattraper, ou Eumeu Sène ou bien un quelconque lutteur. Eumeu Sène aussi va recevoir deux avances sur cachet pour deux adversaires différents», laisse entendre Gaston Mbengue, hier mercredi, au bout du fil.

Le lieu de ces premières retrouvailles n'était pas connu, hier. Le Don King nous le précisera ce matin avant la traditionnelle cérémonie de signature de contrat.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4332 du 2 juillet 2020