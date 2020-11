[ Actualité ] BIRA SÈNE SUR LE DÉCÈS DE BALLA GAYE 1 «Un sportif accompli vient de tirer sa révérence»

«C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris la nouvelle. Et je suis vraiment attristé par le rappel à Dieu de notre frère, notre ami, notre parent : Balla Gaye Ndour», affirme Bira Sène, la voix chargée d'émotion et de consternation. Le nouveau président du CNG estime que le défunt était «un sportif accompli qui vient de tirer sa révérence. Nous prions pour que le Bon Dieu l'accueille en son Paradis céleste».

«Balla Gaye Ndour fut un lutteur. Mais après avoir pris sa retraite, il n'avait pas quitté l'arène. Il était là comme commentateur. Et ensuite, il avait créé son école de lutte. Donc, au-delà de ses compétences de lutteur, il a eu des compétences d'éducateur. Et cette reconversion nous a tellement plu», rappelle le nouvel homme fort de la lutte dans son témoignage plein d'émotion.

Après avoir prié pour que la terre soit légère à Balla Gaye Ndour, le désormais ex-président du CRG de Kaolack présente ses «condoléances à sa famille éplorée, au Sénégal en général et au monde de la lutte en particulier».

Abdoulaye DEMBÉLE

Sunu Lamb n° 4444 du 16 novembre 2020