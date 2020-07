[ Actualité ] BOMBARDIER, DE PARIS : «Mon combat contre Eumeu est ficelé à 100%»

Entretien



Négociations

«Nous avons dépassé l'étape des négociations, j'ai déjà négocié avec Gaston Mbengue. Nous sommes tombés d'accord sur le cachet et tout autre détail qui concerne ce combat revanche. Plus rien ne reste. Tout est OK».

Régularisation du combat

«Le CNG n'a pas encore ouvert ses portes pour la saison 2020-2021. Donc, le combat ne peut pas être régularisé actuellement. Je vais lutter pour le compte de Gaston Mbengue. Ce promoteur est un homme de parole. Nous avons conclu le combat. C'est moi qu'il attend pour faire le reste des formalités administratives et rendre public le combat. Il n'y a aucun nuage sur ce combat. D'ailleurs, je me prépare contre Eumeu Sène que je dois affronter la saison prochaine».

Retour au Sénégal

«C'est vrai, je suis en France depuis le mois de mars dernier. Je suis bloqué en France à cause de la fermeture des frontières. Elles seront ouvertes ce mercredi 15 juillet. Donc si cela est effectif, je vais fixer la date de mon retour au Sénégal. Cela ne va pas tarder. Je veux bien rentrer à Dakar durant ce mois de juillet. À partir de demain (ce mercredi), dès que l'ouverture de la voie aérienne est effective, je vais vous donner la date exacte de mon retour».

L'officialisation du combat contre Eumeu Sène

«Gaston Mbengue et moi avons déjà tout conclu. Mon combat contre Eumeu Sène est ficelé à 100%. Il n'y a pas de doute autour de cette affiche. Dès que je serai à Dakar, on va faire les formalités administratives. Je me prépare en direction de cette confrontation».

Par Iba KANE

Sunu Lamb n° 4343 du 15 juillet 2020