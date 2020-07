[ Actualité ] BOUR SINE / MOBIL 2 : Le combat des mal classés

Les amateurs auront droit dans le moyen terme au duel de mal classés entre Bour Sine de Baol et Mobil 2 de Grand-Yoff Mbollo. En effet, ces prochains adversaires ont perdu leurs derniers combats. Ils ne sont plus dans une position confortable dans l'arène.

Le 9 février dernier, à l'arène nationale, Bour Sine, un des espoirs de l'écurie Baol, a perdu son combat face à Eumeu Sène Jr de l'école de lutte Mor Fadam. Une défaite qui l'a rétrogradé. Bour Sine cherchait un point de chute pour relancer sa carrière.

Mobil 2 n'est pas mieux loti que son adversaire. L'un des cadres de Grand-Yoff Mbollo broie du noir depuis quelques saisons. En 2017, il avait eu la chance de participer à un tournoi de lutte avec frappe organisé par le promoteur Fallou Ndiaye. Mobil 2 n'avait rien fait de bon dans cette compétition en perdant trois combats successifs contre Sokh, Domou Dangou et Raam Daan. Un bilan plus que chaotique pour un espoir qui avait pris le dessus sur Tapha Leer de Baol Mbollo. Depuis ce ratage total, Mobil 2 n'est plus descendu dans l'arène.

Après la pandémie de coronavirus, Bour Sine et Mobil 2 n'ont pas intérêt à perdre ce combat. Chaque partie voudra gagner pour éviter une crise sportive.

Boubacar NIANG

Sunu Lamb n° 4335 du 6 juillet 2020