[ Actualité ] BOY KAIRÉ CHARGE GASTON MBENGUE

L'ancien président des lutteurs en activité a bondi de sa chaise en lisant les propos de Gaston Mbengue, qui rejette toute idée de départ du président Alioune Sarr du CNG. Boy Kaïré prend le contre-pied du Don King et assène ses vérités : «Gaston Mbengue fait partie des fossoyeurs du président Alioune Sarr. Il veut détruire tout le bien qu'il a fait. A sa place, il devait demander à Alioune Sarr de quitter le CNG. Gaston Mbengue a tort de dire que si Alioune Sarr part, la lutte aura des problèmes. Il ne peut 'plus organiser des combats.



Pourquoi ? Alioune Sarr a atteint ses limites.



Il risque de sortir par la petite porte. Gaston Mbengue doit respecter les arbitres. Ils sont dans leurs droits. On n'a rien contre lui. Qu'il respecte le monde de la lutte. Franchement, cette communication est maladroite. Le CNG n'a plus de solution pour sortir la lutte de sa crise. Alioune Sarr doit laisser la place aux jeunes. Gaston Mbengue doit arrêter les manipulations. Il a dit qu'il a arrêté la.lutte. Donc, à quoi ça sert de parler. C'est quelqu'un qui fait partie des fossoyeurs de la lutte. Il s'attaquait à tout le monde. Nous sommes prêts à tout pour qu'Alioune Sarr parte du CNG». En guise de conclusion, Boy Kaïré lance à qui veut l'entendre : «Ce n'est pas Gaston Mbengue qui va nous barrer, la route». Les détracteurs du président Alioune Sarr vont marquer à la culotte tous les souteneurs du CNG.



SUNULAMB