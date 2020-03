[ Actualité ] BOY NIANG 2, EUMEU SENE, AMA BALDE Pikine bien armé pour dominer l’arène

La lutte est le plus souvent une histoire de quartier. Fass avait ses lutteurs pour défendre ses couleurs sous la houlette de Mbaye Guèye à répoque. Par­celles et Guédiawaye ont des leaders comme Modou Lô et Balla Gaye 2. Ce qui explique la rivalité entre ces deux Rois. Guédiawaye compte aussi Lac 2, Gouye Gui, Sa Thiès, entre autres. Mbour a ses fils notam­ment Bombardier, Pakala et Assurance. Thiès a Modou Anta. Thiaroye a Baye Man- dione, Ameth Dème, Reug Reug, Siteu, Ness et d'autres.