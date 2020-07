[ Actualité ] BOY NIANG 2, LAC 2, TAPHA TINE : AVIS D'EXPERTS

Bureau Association «And Taxawu Lamb»



Président : Ismaïla Mbow

1er vice-président : Mamadou Niang

2ème vice-président : Ousmane Mbaye

Secrétaire général : Mamadou Seck

Secrétaire général adjoint : Mame Pathé Sène

Trésorier général : Baye Djiby Seck

Coordonnateur général : Pape Mbaye

Président commission d'organisation : Pape Matar Guèye

KATY DIOP ANCIEN COACH DE YÉKINI«Il est vrai que Lac 2 et Tapha Tine se sont déjà rencontrés. Mais c'était en 2007, si je ne me trompe. Soit il y a treize longues années. Donc, la revanche a sonné entre ces deux lutteurs. C'est un combat qui me semble plus équilibré qu'une confrontation entre Tapha Tine et Boy Niang 2».B0Y KAïRÉ, ANCIEN CHAMPION DE LUTTE«Entre ces trois lutteurs, deux se sont croisés récemment, il s'agit de Lac 2 et Boy Niang 2. Dès lors, je crois que la revanche entre Lac 2 et Tapha Tine serait très intéressante. Tout comme un duel entre Boy Niang 2 et Tapha Tine pourrait être très attractif. L'une quelconque de ces deux affiches serait une belle affiche, susceptible de plaire aux amateurs».NI0KH0BAYE, MICRO CENTRAL«Après que les combats Eumeu Sène- Bombardier et Balla Gaye 2-Gris Bordeaux ont été matérialisés par Gaston Mbengue, il ne reste effectivement plus que Tapha Tine, Lac 2 et Boy Niang 2 parmi les lutteurs dits ténors. Si je devais faire une combinaison entre ces trois, j'aurais jeté mon dévolu sur Lac 2-Tapha Tine. C'est une très belle revanche qui ne doit échapper aux promoteurs. Un combat qui s'impose».SAWROU FALL, MANAGER GÉNÉRAL DE NDAKARU«Nous avons déjà assisté aux combats Lac 2-Tapha Tine et Lac 2-Boy Niang 2. Alors, je suis d'avis que pour relancer la lutte actuellement, le combat qui devrait être matérialisé est Tapha Tine-Boy Niang 2. Un combat diank (inédit) entre deux lutteurs qui sont de très grands champions dans la mobilisation. J'estime que c'est le combat le plus plausible».ParRECORD n° 0763 du 10 juillet 2020ACTU DE L'ARÈNEComme l'annonçait RECORD dans sa livraison d'hier, les deux lutteurs Mama Lamine et Garga 2, dont le combat est concocté par Vox Arena, ont reçu leurs avances sur cachet, hier dans l'après-midi. Max Mbargane et Bassirou Babou, managers respectifs de Mama Lamine et Garga 2, ont été les interlocuteurs du promoteur Badou, DG de Equivox Tv.Une nouvelle association dénommée And Takhawou Lamb Thiès est née dans la capitale du Rail. Et elle a pour but essentiel d'accompagner les acteurs de la lutte de cette localité, en cas de besoin, afin qu'ils n'aient plus tellement besoin de dépendre du ministère ou du CNG en cas de maladie, par exemple. Et le premier conseil spécial de ladite association n'est autre que Djily Wade, manager de Gouye-Gui.