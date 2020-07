[ Actualité ] Balla Gaye 2 encourt de gros risques : REVANCHE CONTRE GRIS BORDEAUX EN 2021

Gris Bordeaux et Fass avaient très bien préparé leur combat contre Balla Gaye 2, disputé le samedi 31 mars 2018. Au final, le Lion de Guédiawaye a été déclaré vainqueur par décision arbitrale (ou au nombre d'avertissements). Fass n'a jamais été d'accord avec le CNG sur le verdict rendu par les arbitres. Les dignitaires de Fass avaient même introduit un recours devant la Commission règlement et discipline (CRD) de l'instance faîtière de la lutte, dans le but ultime de casser le verdict. Mais après une analyse minutieuse des preuves matérielles fournies par Fass, les «juges» de la CRD du CNG avaient confirmé la victoire de Balla Gaye 2. Depuis lors, le 3ème Tigre de Fass s'est installé sur tous les toits de l'arène pour réclamer la revanche. L'on suppose alors que le grand frère de Gris 2 veut montrer que le fils de Double Less n'est pas meilleur que lui. Gaston Mbengue lui a offert l'opportunité en montant cette revanche qui n'emballait pas trop les puristes.

Gris Bordeaux a peut-être tiré les enseignements de son premier duel avec Balla Gaye 2. Il tentera de montrer un autre visage pour se tirer d'affaire. A ce propos, l'on ose jurer la main sur le cœur que l'enfant chéri de la Médina va se donner tous les moyens possibles pour épingler Balla Gaye 2. En tout cas, le partenaire d'écurie de Forza ne doit pas défier l'ancien Roi des arènes de Guédiawaye pour rien. L'on pense qu'il veut prendre ses responsabilités, montrer un autre visage pour se défaire de Balla Gaye 2 et installer sa saison sur la route du Roi des arènes. Mission sans doute délicate mais elle ne devrait pas être compliquée si Fass se mobilisait derrière son champion pour encore mieux l'armer.

Compte tenu de tout ce que l'on a évoqué ci-dessus, on peut avouer que Balla Gaye 2 encourt de gros risques. Le Lion de Guédiawaye ne doit pas prendre ce combat à la... légère.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4336 du 7 juillet 2020