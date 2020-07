[ Actualité ] Boy Niang va-t-il laisser filer Tapha Tine ? ENVIE DE S'OFFRIR LA PEAU D'UN VIP

Les jours ou semaines à venir, les fans du fils de De Gaulle seront édifiés sur son prochain adversaire. Boy Niang 2, après avoir validé avec brio son ticket pour la cour des grands en atomisant Sa Thiès, n'a pas confirmé lors de sa sortie suivante. Face à Lac 2, Thiapathioli a échoué pour sa première incursion dans la cour des VIP. Il a perdu après recours. Une défaite qui a faussé ses plans. Il voulait la victoire pour aller défier Balla Gaye 2. Mais ce dernier, malgré les défis nourris du dernier bourreau de Sa Thiès, a préféré lui tourner le dos. Le Lion de Guédiawaye a accepté d'accorder une revanche à Gris Bordeaux plutôt que de tendre la perche à Boy Niang 2. Une occasion perdue et Boy Niang 2 devra aller chercher un autre adversaire, s'il ne souhaite pas concéder une saison blanche.

Les amateurs avaient plébiscité son combat contre Tapha Tine. Mais les promoteurs sont en train de démarcher le duel du Géant de Baol Mbollo avec Lac 2. Si cette affiche arrivait à être concrétisée, Boy Niang 2 serait le grand perdant. Il raterait ainsi une chance inouïe d'épingler un VIP. Pour beaucoup, la confrontation entre Tapha Tine et Boy Niang 2 est logique et serait croustillante. Un duel qui vaut de l'or. Un affrontement à l'occasion duquel les amateurs sauront le vrai visage de Boy Niang 2 et si Tapha Tine a retenu les leçons de sa défaite contre Ama Baldé. Un choc à organiser tout simplement.

Que les promoteurs sachent que le combat Tapha Tine / Boy Niang 2 est une belle affiche. Les amateurs en salivent déjà.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4346 du 18 juillet 2020