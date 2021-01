[ Actualité ] COACH DIABONG, SPÉCIALISTE EN SPORTS DE COMBAT «Reug Reug a des chances d'être sponsorisé »

«Contre Ngalani, Reug Reug a fait ce qu'il fallait faire»

«Avant le combat, j'avais bien dit qu'il fallait que dans les 5 premières minutes de l'affrontement que Reug Reug mette la pression sur Alain Ngalani. C'était un des points faibles du Camerounais et qu'il ne fallait pas qu'il laisse de la distance entre eux. C'est ce que Reug Reug a fait. Il a ainsi pu dominer son adversaire pour le mettre KO. Le champion sénégalais a fait ce qu'il fallait faire : rester concentré, ne pas regarder le physique impressionnant de son adversaire et lui montrer qu'il est un Sénégalais, donc un lion qui n'a peur de personne et de rien».



«Les Sénégalais suivent le MMA, grâce à Bombardier et Rocky Balboa»

«Je félicite Reug Reug par cette brillante victoire qui va le relancer et lui ouvrir des portes partout dans le monde. Reug Reug a battu un professionnel du MMA, quelqu'un qui est 4 fois champion du monde en boxe et 4 fois champion du monde en kick-boxing. Il doit donc continuer à travailler sa boxe, à maîtriser les techniques de pieds-poings et le grappling (l'ensemble des techniques de contrôle : la projection, l'immobilisation et soumission d'un adversaire). Si les Sénégalais ont commencé à suivre et aimer le MMA, c'est grâce à Bombardier et Rocky Balboa depuis leur combat du samedi 5 mai 2018 à Genève (Suisse)».



«Reug Reug a des chances d'être sponsorisé par des marques de vêtements sportifs»

«Cette victoire de Reug Reug face à Alain Ngalani va valoriser la lutte sénégalaise. Les spécialistes de ce sport vont s'intéresser au Sénégal. C'est parce que le MMA regroupe pas mal de sports de combat dont la lutte. Reug Reug sera donc sollicité partout dans le monde. Il a même des chances d'être sponsorisé par des marques de vêtements sportifs. Ça permettra aux autres lutteurs, comme Franc, Gora Sock et autres, de tenter cette expérience qu'est le MMA. À chaque fois qu'un combattant sénégalais va représenter les couleurs de notre beau pays, Coach Diabong sera là pour lui apporter mon soutien par mes conseils, analyses ou orientations».

Abdoulaye DEMBELÉ

Sunu Lamb n° 4504 du 27 janvier 2021







Reug Reug / Alain Ngalani : Pas de vidéo avant le 29 janvier

Vendredi dernier, ils étaient nombreux nos compatriotes qui avaient fait le tour des réseaux sociaux pour tenter de retrouver la vidéo du combat Reug Reug / Alain Ngalani. Mais leurs tentatives de recherche étaient vaines. La structure One Champions, qui avait organisé l'événement, a tout sécurisé à telle enseigne qu'aucune fuite n'était possible. Le contrat qui lie One Champions à Reug Reug fait que ce dernier ne peut pas s'adresser à la presse, ni faire des vidéos de l'affrontement à partager. Attendons donc le 29 janvier pour suivre le combat en différé et en pay-per-view.