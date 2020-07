[ Actualité ] COMBAT CONTRE REUG REUG Gouye Gui instruit de se préparer

La signature de contrat entre le Groupe Futurs Médias et le camp de Gouye Gui, attendue pour être effective hier lundi, a encore pris du retard. Il reste juste quelques petits réglages à faire. Mais de quels réglages s'agit-il ? Difficile à dire. Du côté de Gouye Gui, rien ne filtre. «On est arrivé à un moment où le combat ne peut plus ne pas avoir lieu. Car nous nous sommes presque entendus sur tout. Il était même prévu que tout soit finalisé aujourd'hui (hier lundi). Mais je suis toujours à leur écoute. Je suis d'avis qu'ils ont dû avoir quelques petits détails à améliorer. Mais, comme il a été déjà dit c'est un combat ficelé à 90%. D'ailleurs, j'ai demandé à Gouye Gui de commencer à se préparer en perspective du combat. Cela veut dire ce que ça veut dire», nous lance Nass dans un sourire teinté d'un refus diplomatique de rentrer dans les détails.

Du côté de Reug Reug, on n'envisage rien d'autre que la confirmation imminente du combat. Le lutteur, qui était déjà dans une bonne préparation en vue de son combat en MMA, prévu en début décembre à Paris, ne va faire que réajuster quelque peu, nous confie une source dans son staff. Comme quoi, le Roi du Simpi et l'Extraterrestre de l'arène sont sûrs de solder leurs comptes la saison prochaine.

