[ Actualité ] CONSULTATIONS DE DEMBELE ET IBA KANE Matar Bâ magnifie le job de Sunu Lamb

Hier mercredi, en accordant une audience à Iba Kane

et Abdoulaye Dembélé, le ministre des Sports, Matar Ba, reconnaît le rôle de Sunu Lamb, le premier et seul quotidien de la lutte au monde, dans le développement de la lutte sénégalaise.

Hier mercredi, aussitôt après le Conseil des ministres, le ministre des Sports, Matar Bâ, a repris ses consultations pour la mise en place du Bureau de la future équipe de l'instance faîtière de la lutte. Les journalistes de Sunu Lamb ont eu le privilège d'avoir été reçus en premier lieu.

Devant ses conseillers, le ministre Matar Bâ a magnifié notre travail, exprimé ses souhaits dans l'accompagnement de la prochaine équipe gouvernante de la lutte.

De notre côté, on lui a rappelé qu'il est le second ministre des Sports (après feu Issa Mbaye Samb), qui s'était déplacé pour venir rendre visite à Sunu Lamb dans nos locaux, à Castors. Sous ce rapport, nous avons salué sa démarche participative et prié pour que la prochaine équipe du CNG réussisse sa mission républicaine.

L'audience s'est tenue dans des conditions très cordiales, fraternelles. Les échanges ont été très fructueux. Ils ont porté exclusivement sur le développement de la lutte, ce sport qui nous passionne tous.

Le ministre des Sports compte également sur Sunu Lamb pour aider la prochaine équipe à accomplir sa mission dans l'intérêt supérieur de ce «Sport de chez nous.

Au nom d'AFRICOME-SA, éditrice des quotidiens sportifs, Stades et Sunu Lamb, nous remercions Matar Bâ pour son esprit d'ouverture et son sens des relations humaines et à l'ensemble de ses collaborateurs du ministère des Sports.



Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb 4430 du29 octobre 2020