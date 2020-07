[ Actualité ] CONTRE DOUBLE MOTEUR : L'heure du rachat pour Quench ( PALMARES )

En 13 combats disputés depuis qu'il a commencé à nouer son nguimb, Quench a fait parler la poudre. Il en a récolté 11 victoires pour 1 défaite et un 1 combat sanctionné par un cinglant nul contre Diène Kaïré. C'est ce nul insipide qui a faussé tous ses plans. Face à Diène Kaïré, où il était désigné grand favori, Quench est passé complètement à côté du sujet. Il a été défensif tout au long de la confrontation et les amateurs, déçus de cette parodie de combat, ont sifflé à tout bout de champ les deux protagonistes. Une sortie insipide que Quench avait du mal à oublier et il en payera les conséquences. Les amateurs

qui étaient mécontents, de sa prestation l'avaient vomi.

Quench est en train de mûrir sa colère pour prendre sa revanche sur ses détracteurs. Pour sa prochaine sortie, il doit faire face à un jeune qui monte en puissance et qui n'a concédé qu'une seule petite défaite comme lui. Double Moteur est fort, puissant, athlétique et très robuste. Dans l'enceinte malgré son calme apparent, il ne laisse pas respirer son adversaire. Il dicte sa loi et avance sans se retourner. Si Quench veut renouer avec la victoire et se faire pardonner par ses fans, il sait ce qu'il doit faire. Bien se préparer durant l'intersaison, renouer avec les entraînements collectifs à l'écurie Lansar, être bien armé sur le plan psychologique pour venir à bout de Double Moteur. Après neuf années de présence dans l'arène, le Prophète de Lansar est dos au mur. Il doit gagner pour ne pas sombrer.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4334 du 4 juillet 2020







Palmarès de Quench



11 victoires

Boy Thiaroye, Jaraaf Ndoye, Drogba, Sopey Galass, Alpha Keïta, Busch, Khadim Ngom, Paul Maurice, Tapha Guèye 2, Alioune Sèye Jr, Papis Général



1 défaite

Dix Mille Problèmes



1 nul

Diène Kaïré