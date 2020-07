[ Actualité ] Comment Sa Thiès-Garga a été monté en quelques minutes : LEEWTOO PRODUCTIONS DOUBLE GFM

Quand deux lutteurs se disent prêts à s'affronter et donnent leur accord de principe à un promoteur, en donnant une idée claire et nette des prétentions financières, conclure leur duel devient très simple. C'est exactement ce qui est arrivé à Sa Thiès et Garga Mbossé. En effet, en se déplaçant dans les locaux de Leewtoo Production, dimanche dans le cadre de la présentation des lutteurs Tapha Tine et Boy Niang 2, le président des managers ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec le promoteur du combat Garga Mbossé-Sa Thiès. Le fait que Bassirou Babou soit à la fois le manager des deux lutteurs a véritablement facilité les choses. Une fois sur place, de petites discussions sont initiées entre Bassirou Babou et les négociateurs de Leewtoo, dont le coordonnateur Max Mbargane. Séance tenante, dans un délai record, un accord a été trouvé avec les deux parties.

Les coups de fil à Balla Gaye 2 et Aziz Ndiaye

Les cachets ayant déjà été arrêtés avec d'autres promoteurs, il n'y avait plus de problème à ce niveau. Alors, quand In deux parties se sont accordées sur ce point, il a juste suffi de joindre, par téléphone, des gens comme Balla Gaye 2 et Aziz Ndiaye, pour entériner et confirmer. Ce qui fut fait également avec le staff de Garga Mbossé. Et voilà que ce duel, longtemps démarché sans jamais être ficelé, est désormais dans la poche du promoteur Pape Thialis Faye.

