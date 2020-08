[ Actualité ] DÉCÈS DE PAPA YADA 2 RUFISQUE PERD UN GRAND TALENT

La grande faucheuse vient de frapper au plus profond de sa chair la communauté de la lutte de Rufisque. La mort a heurté de plein fouet le lutteur Papa Yada 2 de l'écurie Lébougui, lundi dernier vers 21 heures des suites d'un accident de la route avant la Tabaski.

De son vrai nom Assane Diop, il incarnait la vitalité de la jeunesse d'un champion en herbe, l'insouciance d'un talent en devenir et le courage d'une bête sans peur. Papa Yada 2 n'a pas trop duré dans l'arène.

Sa vie est si courte qu'il n'est pas parvenu à franchir la barre des dix combats. Il a marqué son passage au fer rouge. Toutes ses dernières sorties sont sanctionnées par des succès. Il avait dicté sa loi à Khérou Ngor 2 de Ngor, en 2018. Puis, lors de son premier et dernier grand combat, le 17 mars 2019 au stadium Iba Mar Diop, Pape Yada 2 a vaincu Papa Boy Djinné. Ces performances le prédestinaient à une brillante carrière.

La saison dernière, il devait croiser Anti de Ndakaru. Ce qui devait être sa dernière messe n'aura jamais lieu. Le jeune poulain du lutteur Amanekh avait rompu le contrat avec le promoteur Fallou Ndiaye. Un bras de fer judiciaire s'en est suivi pendant plusieurs mois. Finalement, ce combat est resté en l'état de conception.

Pape Yada 2 était l'un des grands espoirs de Rufisque. Derrière Domou Dangou, Amanekh et avec Gamou Guèye 2. La vieille ville perd une étoile !

Boubacar NIANG

Sunu Lamb n° 4359 du 5 août 2020