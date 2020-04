[ Actualité ] DEMANDE DE LIBERTE TOTALE REJETEE Luc Nicolai reste en prison

Ce n'est pas encore le bout du tunnel pour Luc Nicolaï. En effet, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Saint- Louis, composée du substitut du procureur général, Adama Ndiaye, et des juges Jean Marie Mbissane Dione et Baro Diop, s'est déclarée Incompé­tente pour donner suite à la demande introduite par les conseilleurs du célèbre promo­teur mbourois. Ainsi, Luc Nico­lai va prolonger son bail à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis et devra prendre son mal en patience. Condamné à cinq (5) ans de prison dont un (1) an avec sur­sis et 100 millions et 20 mil­lions de FCFA à payer, respectivement, à Bertrand Touly et à l'hôtel Lamantin Beach, Luc Nicolaï avait été ar­rêté au mois décembre dernier par la Brigade de Gendarmerie de Thiès et envoyé en déten­tion à Saint-Louis.

Avec cette décision, la tenue du combat de lutte entre le Roi des arènes Modou Lo et Ama Baldé, ficelé par la structure Luc Nicolaï and Co, est plus que jamais menacée d'un re­port.



SUNULAMB