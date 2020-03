[ Actualité ] DÉTRÔNÉ PAR MOD'LÔ, SAISON BLANCHE EN VUE Eumeu Sène se relèvera-t-il ?

KHADIM GADIAGA, PRÉSIDENT ROCK ÉNERGIE Il a de beaux jours devant lui»



«Eumeu Sène fait partie des plus grands lutteurs de l'his-toire de la lutte sénégalaise. Il restera une légende et il a de beaux jours devant lui. C'est un lutteur qui peut encore livrer plusieurs combats. Il a laissé son empreinte dans l'arène. J'ai partagé avec lui la même écurie. On s'est affronté à plusieurs reprises aux entraînements. Et je sais de quoi il est capable. Il pratique plu sieurs formes de lutte, Il a également le mérite de faire partie des lutteurs qui ont une .plus grande longévité dans l'arène. Il peut avoir d'autres combats avant de raccrocher définitivement».