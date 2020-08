[ Actualité ] ÉCURIES , PALMARÈS ET ÉCOLES DE LUTTE : CLASSEMENT 2019-2020 : Lansar 1ère, Balla 21ème, Fass 22ème, Rock Energie ndaaré

La saison 2019-2020, à cause de la pandémie de Covid-19, a duré quatre mois en lieu et place des sept, huit voire neuf mois habituels. En conséquence, au lieu de dix combats comme nous le faisions, nous avons estimé que cinq combats suffisaient à une écurie ou école de lutte pour être prise en compte dans le classement. Classement basé sur l'indice de performance, qui n'est rien d'autre que le rapport entre les victoires et l'ensemble des combats disputés par l'entité en question.Avec sept victoires et une défaite en huit combats, l'écurie Lansar a fait un taux de réussite de 88%. L'écurie si chère au président Cheikh Niang, au coach Alioune Diop ainsi qu'au directeur technique Max Mbargane réalise ainsi l'exploit de se classer première écurie du Sénégal. Même sans des combats de ses leaders tels Siteu, Ness, Neko Rël entre autres. Lansar succède donc à Yoff, au sommet la saison précédente.Les écuries ou écoles de lutte traditionnelles, qui ont presque été les premières au Sénégal, ne sont pas gâtées. Voilà comment Ndakaru, Balla Gaye et Fass sont respectivement 20, 21et 22au classement. Au moment où l'école de lutte Mor Fadam occupe la 27place et l'écurie Walo la 28La saison a beau être très courte, si courte qu'elle n'a duré que quatre mois, des écuries se sont quand même arrangées pour disputer beaucoup de combats. C'est le cas de Kaay Bakh avec 18 combats, Keur Massar Mbollo avec 24 combats et Mor Fadam avec 25 combats disputés. C'est dire que les écuries traditionnelles ne sont pas forcément celles qui bénéficient de plus de combats.Comme nous l'avons expliqué tantôt, le nombre de combats pour être pris en compte dans le classement est arrêté à cinq. Par conséquent, Pikine Mbollo (3 défaites et 1 nul), Falaye Baldé (2 victoires et 2 défaites). Boy Niang (2 victoires), Thiaroye Cap-Vert (3 victoires), Boul Faalé (0 combat), ne sont pas classées.Que l'écurie qui compte aujourd'hui le Roi des arènes, Modou Lô, n'ait disputé que sept combats peut se comprendre aisément, dans le contexte de pandémie. Mais, que Rock Énergie ne comptabilise qu'une victoire en sept sorties, au point d'être la dernière écurie du Sénégal, est une catastrophe. Si ce n'est tout simplement une honte. Alors, il urge que le staff de l'écurie se remette en question et tente de redresser la pente.RECORD n° 0787 du 10 août 2020