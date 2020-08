[ Actualité ] Entretien : «Gris Bordeaux / Balla Gaye 2, le combat du siècle» DIXIT MBAYE SAMB, ANCIEN LUTTEUR

Dans le passé, vous avez eu à encadrer Balla Gaye 2. Comment entrevoyez-vous son remake contre Gris Bordeaux ?

Ce sera un combat du siècle. Parce que tous les deux lutteurs drainent un public impressionnant derrière eux. À voir le déroulement de leur premier combat, Gris Bordeaux avait appliqué des consignes de son staff. Le 3ème Tigre de Fass n'a pas commis d'erreur comme lors de ses précédentes sorties. Peut-être que le Lion de Guédiawaye avait eu la chance de le battre aux points (NDLR : Gris avait perdu par avertissements). Ce sont deux lutteurs qui n'avancent pas le même pied. Certains disent que Gris Bordeaux montre plus de précision dans la bagarre. Si le combat se déroule comme lors du premier affrontement, on peut assister à un KO. Le premier combat était ouvert. À un moment, Gris s'était montré beaucoup plus endurant. Aussi, Balla Gaye 2 avait traversé des moments difficiles. C'est pourquoi il ne voulait pas vendanger son combat. Chacun avait encaissé un coup. Gris Bordeaux avait lutté de façon très correcte. C'est pourquoi il sera très difficile de parier dans cet affrontement. Ce sera un combat difficile. C'est du 50/50.

Peut-on s'attendre à ce qu'il y ait chute cette fois-ci ?

Ce sera un combat éclair, car tous les deux sont des attaquants: je vois en Gris Bordeaux ce que j'avais constaté chez des lutteurs comme Manga 2, Papa Sow, Mame Ndieumbane, Mouhamed Aly et Balla Bèye 2. Ils ont tous de gros fessiers. Daniou am tat niome nieup. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas reculer. S'ils le font, ils risquent de tomber. Concernant leurs atouts, la force Balla c'est la bagarre. Le fils de Double Less maîtrise aussi la lutte pure et peut percer la garde de son adversaire à tout moment. Quant à Gris Bordeaux, il est fort dans l'attaque. Mais parfois, il effectue des prises qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il rate sa cible, son genou se retrouve au sol. Ça lui porte parfois préjudice.

Quel commentaire faites-vous du combat Gouye Gui / Reug Reug ?

Ce sera un vrai régal. Parmi les lutteurs de sa génération, Reug Reug est l'athlète qui a le plus de compétition. C'est un adversaire coriace qui est très assuré en lutte simple. Quant à Gouye Gui, il est resté deux ans sans nouer le nguimb. C'est ce qui me fait nourrir des craintes chez lui. On n'a pas encore décelé des failles chez le pensionnaire de l'écurie Thiaroye Cap-Vert. Pour inquiéter la Foudre Reug Reug, peut être que le Roi du Simpi devra lui imposer la bagarre. Travailler au niveau de la garde gauche, effectuer des déplacements pour essayer de toucher Reug Reug. On n'a pas encore trouvé un point faible chez le protégé de Palla Diop.

Quid de Boy Niang 2 / Tapha Tine ?

Boy Niang 2 / Tapha Tine promet des étincelles. Ce que je crains un peu chez Tapha Tine, c'est un problème d'encadrement. C'est un géant. S'il effectue un bon travail de gauche lors de ses combats en prenant des initiatives sans attendre son adversaire, ce sera très facile pour fui. Il montre beaucoup de lenteur quand il tente des actions. Et actuellement, le Gladiateur de Baol Mbollo a pris du poids. Il faut qu'il s'entraîne intensément pour avoir de la facilité dans les déplacements. Il est élancé et a une grande allonge. Tapha Tine va affronter un Boy Niang 2 qui maîtrise la bagarre et le corps-à-corps. Donc, Tapha Tine doit bien ajuster sa frappe. S'il rate son coup, Thiapathioli peut passer par les flancs et le terrasser facilement.

Par Mamadou L. NDIAYE

Sunu Lamb n° 4367 du 14 août 2020