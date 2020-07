[ Actualité - Entretien ] LAC 2 FUSILLE LE GÉANT DE BAOL MBOLLO «Si Tapha Tine le veut, qu'on se bagarre âprement»

Entretien



L'invite de Tapha Tine à la bagarre

«Qu'est-ce que Tapha Tine a montré pour dire qu'il va m'imposer la bagarre ? S'il le veut, qu'on se bagarre rudement. Je suis prêt à me bagarrer avec lui, sans répit. Il ne pourra rien m'imposer. J'en suis sûr et certain. Tapha Tine est le plus nul des ténors. Il ne sait rien. Le jour où notre revanche se tiendra, il ne fera rien. Nada ! Je me demande même s'il est normal ce mec-là (sic). Ou bien il pense que s'il m'impose la bagarre, je vais rester les bras croisés et le laisser faire. Pense-t-il que je ne suis pas fort dans la bataille. Si le remake est ficelé, il risque de ravaler ses propos. Tapha Tine ne comprendra que si je le terrasse une seconde fois. Je vais lui mener la vie dure le jour J. Il ne m'impressionne pas avec son physique d'eau».



Réponse à Gaston, intéressé par la revanche

«Gaston Mbengue est notre père. En tant que promoteur, il a tout fait dans l'arène. Mais, il ne m'a pas encore contacté pour me proposer un combat contre Tapha Tine. Je n'ai pas de problème sur les cachets. S'il veut matérialiser ma revanche contre Tapha Tine, ça se fera. J'attends juste qu'il nous saisisse. Je rassure tout de suite que si Gaston s'approche de mon staff, ce duel sera ficelé et se tiendra la saison prochaine. Je serai assez raisonnable. De mon côté, rien ne sera difficile. Il est notre père. Ce qu'un père veut de son fils, il l'obtiendra».



Une offre de Pape Thialis ?

«Non, je n'ai pas eu d'offre venant du promoteur Pape Thialis Faye. Je suis tout de même à l'écoute. Je ne fais de fixation sur aucun lutteur. Je suis prêt à accorder la revanche à Tapha Tine. Il aura ce qu'il souhaite, inch Allah, si les promoteurs le désirent».

Par Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4346 du 18 juillet 2020