[ Actualité ] Eumeu Sène interrogé par la Gendarmerie : DÉCÈS DU VOLEUR DE SA RANGE ROVER

«Eumeu Sène m'a rapporté qu'il était dans sa chambre et, subitement, il a été alerté par son entourage qui lui apprenait qu'il y avait un groupe de personnes qui tentaient de voler sa voiture. Lorsqu'il est descendu, il a trouvé que les vigiles et autres inconditionnels ont cueilli un des voleurs pour le prendre à partie. Il m'a aussi fait savoir que le voleur avait déjà brisé sa voiture, récupéré ses bagages et tentait de s'éclipser. Lorsqu'il a fait le constat, il a demandé à ce qu'on alerte les gendarmes», explique Landiang, l'homme de confiance du Fou de Tay Shinger.

La Brigade de la Gendarmerie de Petit Mbao s'était ainsi saisie de l'affaire. Et Eumeu Sène a été auditionné, puis relâché. Mais après, le présumé voleur du véhicule du champion de Pikine est décédé des suites d'une crise, selon la Division communication de la Gendarmerie nationale. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. C'est dans ce sens que Eumeu Sène est interrogé par la Gendarmerie de Petit Mbao.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4334 du 4 juillet 2020