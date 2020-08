[ Actualité ] FILS DE BALLA APPORTE LA RÉPLIQUE «Général Malika ne peut nullement m'inquiéter»

Entretien



Comment se déroulent les préparatifs de votre combat contre Général Malika ?

Comme la saison de lutte vient tout juste d'être clôturée, on effectue uniquement un travail de maintien. Je fais une seule séance par jour. J'attends que le combat soit reprogrammé pour élever le rythme et intensifier la préparation.

Avez-vous une idée de Général Malika, votre futur adversaire ?

Je n'ai pas une réponse à lui donner. Ce qui me lie à lui c'est un combat. J'attends que l'affrontement soit reprogrammé pour appliquer le travail abattu. J'ai habitué des victoires à mes supporters, donc Général Malika ne peut nullement m'inquiéter. Leur lutteur affiche la grande forme et n'attend que le Jour J, pour marcher sur Général Malika.

Quel commentaire faites-vous de la maladie à coronavirus qui bloque toutes les activités ?

C'est une situation très difficile que les gens traversent. Tous les secteurs sont bloqués, à cause de la pandémie qui persiste. On prie pour que la maladie disparaisse, afin que les activités puissent reprendre.

Rappelez-nous un peu votre palmarès....

J'ai disputé 12 combats dans l'arène. Je totalise un bilan de 9 victoires, 2 défaites et 1 nul. Lors de mon dernier combat, c'est Tapha Leer que j'ai dominé.

Par Mamadou L. NDIAYE

Sunu Lamb n° 4362 du 8 août 2020