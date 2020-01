[ Actualité ] FLOU AUTOUR DU COMBAT ROYAL AMA BALDE VA-T-IL RESTITUER LES 25 MILLIONS RECUS

Le 16 décembre passé, Luc Ni- colaï frappait fort en officiali­sant un accord avec Ama- Baldé, qui avait reçu une avance sur cachet pour faire face à Mod'Lô cette saison. Ce qui avait soulevé toutes Ies foules de l'arène qui étaient sur un nuage, eux qui étaient pessimistes quant à la tenue d'un grand choc cette saison. Mais ils sont vite redescendus sur terre avec l'arrestation de Luc Nicolai, le 19 décembre soit 76 heures après l'officiali­sation du combat. Un coup de massue qui s'est abattu sur l'arène et sur les adversaires du combat royal,, qui ont chacun fait une sortie en clamant haut et fort leur pessimisme par rapport à Ia tenue de ce combat royal. Ce qui installe désormais le combat royal dans un flou total. Toutefois, l’échec d'un tel com­bat aurait certainement des in­cidences chez les deux lutteurs surtout dans le cap de Ama Baldé. Si Modou Lô a juste conclu un accord de principe avec le promoteur des grands évènements, il en est tout autre pour son adversaire, Ama Baldé. En effet, Seulou Bou Ndaw a encaissé 25 millions des mains de Luc Nicolaï en guise d'avance sur cachet.Compte tenu de l'incertitude qui règne autour de ce combat royal, Ama Baldé va-t-il se ré­soudre à restituer la rondelette somme de 25 millions ? Ou II va finalement les utiliser en at­tendant une issue heureuse ? Ou même lutter pour un autre promoteur en attendant que la si­tuation se décante pour se mettre à la disposition de Luc Nicolaï ? Pour le moment,, on est au stade des hypothèses, mais du côté de Pikine, il vaudrait mieux qu'on prenne en compte ‘toutes les éventualités afin de ne pas se louper au moment de prendre une décision.

