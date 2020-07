[ Actualité ] FORZA VEUT STOPPER L'EXTRATERRESTRE «Si Reug Reug est prêt, je le suis également»

«Comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de combinaisons, actuellement, et des projets de combinaisons. Mais je ne peux dire pourquoi j'en suis exclu. Je m'en remets à Dieu tout en sachant que quand arrivera mon heure, je serai obligatoirement coopté dans les combinaisons. Ce ne sont pas les adversaires qui me manquent dans l'arène. Ils sont même légion», analyse le Géant de Bargny. Seulement, le dauphin de Gris Bordeaux ne veut plus citer de noms. Et pour cause : «Je me garderai d'en cher au risque de me voir relégué par des lutteurs qui se croient un cran au-dessus».

Son combat contre Djiné Thiaroye agité ici et là, le dernier vainqueur d'Abdou Diouf lui tend les mains. «Reug Reug ? Je dis et répète que je suis dans les dispositions pour l'affronter. S'il est prêt à m'affronter, je le suis également. Il est devenu la star d'aujourd'hui. Si, par contre, il ne veut pas me croiser, je prendrai acte. Ça dépend de lui (moko téré nèkh)».

Par rapport aux négociations le concernant, Forza dit n'avoir pas changé de stratégie. «Je n'ai jamais démarché un combat pour moi-même. Les dirigeants de Fass ne m'ont rien dit par rapport à ça. Je reste à l'écoute. Je suis lutteur et je pense avoir un rôle à jouer dans l'arène. Mais, si ceux qui sont censés te soutenir ne le font pas, je ne peux que constater et, encore une fois, m'en remettre à Dieu. Peut-être vais-je trouver un combat si l'âge d'aller à la retraite ou de tout laisser tomber n'a pas tout simplement sonné pour moi», lance Forza, un brin amer.

Abou NDOUR

RECORD n° 0761 du 8 juillet 2020