[ Actualité ] FRANC : 3 GALAS ET 7.7 MILLIONS GAGNÉS «Ce qui m'a le plus fait plaisir...»

Comme d'habitude, Emile François Gomis alias Franc a fait le choix de ne participer qu'aux grands rendez-vous, en lutte sans frappe. Voilà comment le pensionnaire de l'écurie Parcelles Mbollo a fait quatre sorties, gagnant les trois et perdant la quatrième. Le 29 décembre 2019, à l'Arène nationale, il avait survolé le gala de dix millions de Diak's, en battant Cheikh Tidiane Niang en finale (4 millions).

Un peu moins de deux semaines plus tard, le 12 janvier 2020, au stadium Iba Mar Diop, il battait Boy Faye en finale avant de s'imposer au gala de 5 millions qu'organisait l'association des promoteurs de lutte sans frappe, dont Pape Abdou Fall est le président. Il gagne ainsi 2,4 millions. Et, comme il n'y a jamais deux sans trois, l'ami de Gora Sock remet ça à Mbour, au gala de Yékini, le 18 janvier 2020, en disposant d'Ada Dieng dit Boy Baol 2 lors de son ultime combat. Ce jour-là, Domou Parcelles était rentré à Dakar avec 1.350.000.

Mais, toute série connaît un jour une fin. Et c'est justement à Niakhar, lors d'un autre gala de Yékini, le 15 février 2020, que Franc enregistrera sa première défaite de la saison, battu qu'il a été par Serigne Ndiaye 2 de Fass, en quart de finale.

En quatre participations, donc, il a gagné les trois et perdu la dernière, avec un gain total de 7.750.000 FCFA. Un bilan qu'il trouve plutôt satisfaisant. «Dans l'ensemble, j'estime que c'est une bonne saison. Je n'ai pas participé à beaucoup de galas. Mais j'ai pu glaner ce que des lutteurs qui ont participé à 30 galas de lutte n'ont pu avoir. Je trouve alors que c'est un bilan pas du tout mal, malgré la fin précipitée à cause du Coronavirus», apprécie-t-il.

Franc exprime sa plus grande satisfaction de la défunte saison. «Ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est d'avoir remporté le tournoi de dix millions. Je venais juste de rentrer des USA et je me savais très attendu. Aussi, excepté Reug Reug, tous les autres VIP de l'arène sans frappe étaient présents. Et, par la grâce de Dieu, je me suis imposé», dit-il.

Des regrets, celui qui a enchaîné neuf victoires en lutte avec frappe, sans aucune défaite, n'en a pas. Même sa défaite devant Serigne Ndiaye 2 ? «C'était un combat et il m'a battu. C'est normal car il est un champion. Je ne regrette vraiment pas d'être tombé. C'est la loi du sport. En réalité, je ne regrette rien», répond le prochain adversaire de Tyson 2, dans un combat ficelé par Vox Arena.

Abou NOOUR

RECORD n° 0790 du 13 août 2020