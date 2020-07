[ Actualité ] Franc gardera-t-il son invincibilité ? COMBAT CAPITAL CONTRE TYSON 2

Surnommé le Taureau des Parcelles, Franc est en train d'écrire son histoire. En seulement sept ans de présence dans l'arène, Franc fait peur à ses adversaires et les écrase comme des mouches. La preuve, en neuf sorties, il reste sur neuf victoires. Et il veut chercher une dixième de suite contre Tyson 2 lors de la saison prochaine. Le pensionnaire de l'écurie Parcelles Mbollo viendra pour conserver cette invincibilité qui pourrait lui ouvrir d'autres perspectives de combat.

Mais cette fois-ci, le Ndiago devra cravacher très dur pour s'en sortir. Il a hérité d'un gros morceau en la personne de Tyson 2 de Tay Shinger. Ce dernier surfe sur des victoires depuis quelques saisons. Inarêttable, il veut accrocher Franc à son tableau de chasse pour être le premier lutteur à lui infliger sa première défaite. Et Tyson 2 a les moyens physiques et mystiques pour enrhumer l'invincible Franc. Ce dernier devra s'attendre à un combat épique. Il aura en face de lui un adversaire très expérimenté, qui ne recule devant rien.

Si Franc veut conserver cette invincibilité qui lui tient tant à cœur, il doit cravacher plus et donner plus que ce qu'il doit donner dans l'enceinte. Cette possible 10ème victoire en vaut la chandelle. Pour son premier grand test face à un adversaire chevronné comme Tyson 2, il ne doit point se louper. Même s'il a la gagne dans les gènes en plus d'être sûr de sa force et de sa technicité, Tyson 2 est sur une autre planète. Il n'est pas comme Bébé Saloum, Nguer, Diarra 2, Ndiaga Doolé, entre autres lutteurs battus par Franc. Tyson 2 vaut plus que ces lutteurs.

Franc, lui, n'en a cure. Il est obsédé par cette invincibilité qu'il veut garder à tout prix. Rien ne compte pour lui que de franchir cette étape pour aller plus loin, plus haut, vers les sommets de la lutte. Mais est-ce que Tyson 2 lui laissera cette occasion ?

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4346 du 18 juillet 2020





Palmarès Franc

9 victoires

Guedj Bamboulane, Diarra 2, Reumz, Serigne Ndiaye 2, Thiatou Yoff, Ndiaga Doolé, Mbaye Tine 2, Nguer, Bébé Saloum