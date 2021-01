[ Actualité ] GASTON MBENGUE VERS LE HUIS CLOS «Prêt à démarrer avec Eumeu / Lac 2 et Modou Anta / Diène Kaïré»

Après une absence de plusieurs années, le promoteur Gaston Mbengue compte signer son grand retour pour cette saison 2020-2021. Le Don King de l'arène et patron de la structure Gaston Productions a déjà scellé trois grosses affiches : Lac 2 / Eumeu Sène, Diène Kaïré / Modou Anta et Balla Gaye 2 / Bombardier. Alors que la saison tarde à rouvrir ses portes, Gaston Mbengue se dit prêt à se jeter à l'eau le premier en organisant à huis clos, pour être le premier promoteur de lutte au Sénégal à avoir organisé un combat de lutte avec frappe sans public.

Organiser à huis clos pour prouver que c'est possible

Joint au téléphone, le Don King s'explique : «Lorsque je vais organiser le huis clos, les gens sauront si c'est possible ou non. Comment ? Je vais l'organiser comme le font les autres. Je vais surprendre tout le monde. Pour le financement des combats, il ne faut pas compter sur les billets d'entrée. Ça n'a jamais résolu nos problèmes. Il y a les sponsors, le soutien de l'État... L'état va nous soutenir comme il a soutenu tous les autres secteurs. Ce qui reste à faire, c'est mon domaine à moi. Si je dois démarrer la saison de Gaston Productions, ma première journée sera Eumeu Sène / Lac 2 et Modou Anta / Diène Kaïré. Je vais jumeler ces deux combats pour en faire une seule journée à huis clos».

Balla Gaye 2 / Bombardier, la deuxième affiche du Don King

Après ce test à huis clos, le Don King des arènes compte s'attaquer à la revanche du siècle. «La seconde journée verra l'opposition entre Balla Gaye 2 et Bombardier, plus une autre grande affiche que je suis en train de concocter. Si on me donne le feu vert, j'ouvre ma saison. Je suis prêt et comme je suis le cobaye de la lutte, pour avoir été le premier à organiser un CLAF, j'encourage tout le monde à tendre vers le huis clos, car situation oblige, la santé est plus que primordiale. La santé est plus importante que la lutte. Il faut que l'on pense à la santé de la population d'abord, pour aider le président de la République, Macky Sall, en sensibilisant tous les Sénégalais».

Concernant les dates de ces différentes affiches, le doyen des promoteurs rassure déjà : «Pour les dates, je n'ai pas de crainte, ni de soucis. Il faut faire avec. Pour le démarrage de ma saison, je suis prêt à organiser à huis clos avec Eumeu Sène / Lac 2 et Diène Kaïré / Modou Anta. Pour la rentabilisation, on verra. Pour les télévisions qui vont m'accompagner pour le huis clos, je ne peux rien révéler pour le moment».

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4492 du 13 janvier 2021