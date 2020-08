[ Actualité ] GOUYE GUI RÉPOND À DJINÉ THIAROYE «Reug Reug aura la surprise de sa vie»

Hier après-midi, vers 16h00, Gouye Gui venait de terminer quelques heures de sommeil quand RECORD l'a joint par téléphone.

«Le meilleur combat de la saison»

«Je rends grâce à Dieu que le combat soit enfin finalisé. Reug Reug est un champion comme tous les autres. Il m'a longtemps défié jusqu'à ce que le combat soit officialisé. Je souhaite que ce soit le meilleur combat de la saison.»

«Je lui donne rendez-vous dans l'enceinte»

«Reug Reug n'a jamais cessé de parler. Avant même que le combat soit ficelé. Il n'a qu'à continuer de bavarder. Je lui donne rendez-vous dans l'enceinte quand l'arbitre va siffler le début du combat. Il aura la surprise de sa vie».

«Si Reug Reug marche sur moi...»

«Le jour-J, Reug Reug n'a qu'à marcher sur moi, comme il a l'habitude de le faire. Il saura bien si je sais lutter, si je sais me bagarrer ou pas. Bagarre ou lutte pure, il sera bien servi. Ne nous trompons pas. C'est un combat qui sera très disputé, avec de la bagarre et de la lutte. C'est à lui de choisir. S'il veut le contact pendant cinq minutes, je suis prêt. S'il préfère une bataille rangée très dure, il me trouvera aussi.»

«Je serai bientôt de retour»

«J'étais venu aux USA pour quelques jours. Malheureusement, j'ai été finalement retenu par la pandémie. Je devais effectivement rentrer vers le 12-13 août. Mais je n'ai pas de vol. Retenez cependant que je serai bientôt de retour pour aller dans les dunes et partout ailleurs pour me préparer.»

«Manger chez Siteu le lendemain du combat»

«Siteu est et restera un frère, comme je l'ai toujours dit. Cela n'empêche que nous soyons toujours des adversaires potentiels. Lors de notre combat, il a bénéficié du soutien sans faille de Reug Reug. C'est normal alors que ce dernier lui rende la pareille. C'est très normal car ils partagent le même quartier. Le lendemain de mon combat contre Reug Reug, je peux aller manger chez Siteu.»

«Que Balle Gaye 2 accepte que c'est bien moi la star du 100% Guédiawaye»

«Le problème avec le 100% Guédiawaye, c'est que Balla Gaye 2 ne me considère pas comme la star. Qu'il accepte que c'est bien moi la star de ce 100%. Tantôt il l'accepte, tantôt il revient sur sa décision.»

Abou NDOUR

RECORD n° 0790 du 13 août 2020