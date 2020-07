[ Actualité ] GRIS 40 ANS, EUMEU 41, BOMBARDIER 44 Les trois papys filent vers la retraite

Pour le compte de la saison 2020-2021, on devrait assister aux adieux d'un grand champion. Deux fois Roi des arènes, Bombardier va tirer sa révérence sportive puisque ses 45 ans seront bouclés.

Auteur d'une honorable carrière, Bombardier, âgé de 44 ans, vit ses dernières heures dans l'arène. Au mois d'octobre 2021, le B52 de Mbour aura atteint la limite d'âge fixée par le CNG de lutte (45 ans). Pour son dernier combat dans sa longue carrière, il n'aura pas droit à l'erreur. Lui qui a marqué la lutte avec frappe en dominant Tyson par deux fois, pris sa revanche sur Baboye, administré une correction à Balla Gaye 2 et Modou Lô : Bombardier a été toujours impitoyable devant ses adversaires.

Pour ses adieux, il devrait faire face à Eumeu Sène pour un combat revanche de feu. Ce dernier, lui aussi âgé de 41 ans, est également attendu pour se rectifier de sa défaite contre Modou Lô. À quelques années de sa retraite, le Fou de Tay Shinger doit montrer qu'il a toujours sa place dans l'arène. Et ça doit passer par une seconde victoire contre Bombardier. Ce ne sera pas une partie de plaisir puisque le B52 de Mbour voudra remettre les pendules à l'heure.

L'autre papy qui va prendre d'ici quelques années sa retraite n'est autre que Gris Bordeaux. Le 3ème Tigre de Fass est condamné à gagner. Âgé de 40 ans, il joue toute une carrière contre Balla Gaye 2. Ce dernier l'avait battu en 2018 et viendra pour l'enfoncer davantage. Gris Bordeaux n'a plus remporté la moindre victoire depuis maintenant cinq bonnes années. Sa dernière victoire remonte à 2015 contre Tyson. Le papy de Fass, lui aussi pour ses dernières années dans l'arène, devra vaincre ou périr. À 40 ans, aucune erreur n'est plus permise.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4341 du 13 juillet 2020