[ Actualité ] GRIS / BALLA ET EUMEU / BOMBARDIER : Gaston Mbengue offre deux revanches explosives 💪💪💪💪

Gris, Eumeu et Bombardier sur des défaites et des saisons blanches

Les amateurs de lutte s'attendaient à mieux parce qu'ils ont longtemps réclamé les combats Grands contre Petits pour relancer la lutte qui est en train de sombrer depuis quelques années. Au lieu de nous servir des combats chocs, Gaston Mbengue pour son retour a servi aux amateurs du réchauffé. Du déjà vu ! Gris avait perdu contre Balla Gaye 2, le 18 mars 2018. Tandis que Bombardier avait perdu sa couronne face à Eumeu Sène, le 28 juillet 2018. Deux ans après cette confrontation, les amateurs auront droit à la revanche.

La particularité de ces lutteurs engagés par Gaston Mbengue est qu'ils sortent de défaites. Eumeu Sène a été battu par Modou Lô, Bombardier par Eumeu Sène et Gris Bordeaux par Balla Gaye 2. Seul le dernier nommé, en l'occurrence le Lion de Guédiawaye, sort d'une victoire. Pour la saison à venir, les amateurs peuvent déjà se frotter les mains. Ils auront droit à trois combats déjà acquis : Bombardier / Eumeu Sène et Balla Gaye 2 /Gris Bordeaux montés par Gaston Mbengue. La 3ème affiche scellée par Pape Abdou Fall va opposer Papa Sow de Fass et Siteu de Lansar. Les combattants engagés par Don King sortent de saisons blanches. Gris Bordeaux et Bombardier restent sur deux saisons blanches d'affilée, tandis que Balla Gaye 2 et Eumeu Sène ont concédé une saison blanche à cause du coronavirus.



La der pour Bombardier

Pour le compte de la saison 2020-2021, certains lutteurs jouent excessivement gros. C'est le cas de Bombardier. Âgé de 44 ans, le B52 de Mbour dispute sa dernière saison dans l'arène. En octobre 2021, il va boucler ses 45 ans. Atteint par la limite d'âge, il dispute la der contre Eumeu Sène avant de partir à la retraite. Pour son retour après deux années d'absence, le natif de Mbour n'a plus droit à l'erreur. Il est dans l'obligation de battre Eumeu Sène pour prendre sa revanche. Mais aussi, le B52 de Mbour doit honorer son défunt frère Pape Dia, disparu à la fleur de l'âge, le 17 novembre 2019. L'ancien double Roi des arènes sait ce qui l'attend : la gagne ou sortir par la petite porte.



La peur des «Petits» ?

Pour beaucoup d'amateurs de la place, l'ère des Grands contre Petits avait sonné. Pour eux, le moment était venu pour que les lutteurs dits VIP tendent la perche à la nouvelle génération. C'est ainsi que des combats comme Balla Gaye 2 / Boy Niang 2, Eumeu Sène / Gouye Gui, Tapha Tine / Gris Bordeaux ou Reug Reug / Sa Thiès, Boy Niang 2 / Reug Reug, Bombardier / Sa Thiès ou Reug Reug / Bombardier, Eumeu Sène / Gouye Gui, etc. s'imposaient. Mais rien de tout ça ne verra le jour. On dirait que les ténors ont peur de croiser le fer avec leurs jeunes frères. Une peur qui ne dit pas son nom. Il y a une grosse crainte. Les VIP ont tout simplement peur de tendre la perche à des lutteurs comme Reug Reug, Sa Thiès, Yékini Jr, Boy Niang 2 pour ne pas concéder une défaite. C'est tout simplement la seule raison qui vaille. Ils craignent la défaite. Rien de plus.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4332 du 2 juillet 2020