[ Actualité ] GRIS / BG2, EUMEU / B52, MOD'LÔ / AMA, SITEU / PAPA SOW : Làamb ji sàaj na

Les choses commencent vraiment à bouger au sommet de l'arène. Après une léthargie d'une saison si cet exercice était allé jusqu'au bout, les ténors qui sont au sommet de la pyramide de la lutte avec frappe sont sollicités pour des pistes de combat. Et, ils ont pris des engagements contractuels pour la période de l'après Covid-19. Trois combats chocs sont scellés par des promoteurs.

Gaston Mbengue a ficelé deux affiches. Les revanches Gris Bordeaux de Fass contre Balla Gaye 2 de Guédiawaye et Eumeu Sène de Tay Shinger face à Bombardier de Mbour. Deux combats palpitants. Le combat royal entre Modou Lô de Rock Énergie et Ama Baldé de Pikine est toujours d'actualité même si un suspense règne autour de cette affiche. Siteu de Lansar et Papa Sow de Jambars constitue aussi un beau duel. Ces quatre affiches meublent le sommet de l'arène.

L'après Covid-19 pourrait relancer parfaitement la lutte. Les choses promettent du spectacle. Ceux Qui pensaient que la crise serait insurmontable se sont rendu compte de leur erreur. La lutte se remet de son oisiveté. La machine est relancée. Elle ne va pas tarder à atteindre sa vitesse de croisière. Il y a peu de ténors qui n'ont pas encore de combat. Tapha Tine, Lac 2, Boy Niang. Ça ne saurait tarder.

Boubacar NIANG

Sunu Lamb n° 4337 du 8 juillet 2020